تقرير: رغم التحذيرات الأوروبية.. انتهاكات تركيا وتمويلها للإرهاب في ليبيا مستمرة

قالت تقارير صحفية، إن الانتهاكات التركية وطرق تمويل الإرهاب في ليبيا لا تزال مستمرة، فرغم التحذيرات والعقوبات الأوروبية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مراوغة جديدة لأنقرة في طرابلس.

وأكدت المصادر، أن تركيا مستمرة في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر الماضي، وتخترق تركيا بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب مرتزقة وضباط أردوغان من الأراضي الليبية.

وكشف ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 17 ألف مرتزق وإرهابي ممن أرسلتهم تركيا للقتال في صفوف المليشيات بليبيا، حيث قال إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية و10 آلاف إرهابي ربعهم تونسيون من مجموعات مصنفة إرهابية.

ويأتي تحرك أردوغان بالتزامن مع ما كشفته مصادر عسكرية ليبية عن وجود عناصر إرهابية سورية تحارب في صفوف مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، كما جاء مع تأكيدات مصادر أمنية ليبية بأن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل ثلاث رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول وعلى متنها عناصر إرهابية سورية.

ولاكتمال المراوغة التركية، قدم أردوغان، السبت، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواته في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافياً.

وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط، و أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ”مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط أي ليبيا.

هذا، ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي الاقتراح بعد انتهاء مناقشة الموازنة في 18 ديسمبر الجاري، ووفق المذكرة التي تداول الإعلام الرسمي في تركيا تفاصيلها، دعت الرئاسة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021.

بينما كانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أكدت في 2 ديسمبر، تواجد 20 ألفا من العناصر الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وأشارت إلى أن هناك 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.

ولفتت التقارير، إلى أنه في يناير الماضي، أعلن أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، وتحت هذا الغطاء، تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالعتاد والمرتزقة، كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

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