تسييري الجفرة ينظم محاضرة عن أساسيات وفن الجرافيك

نظمت بقاعة المجلس التسييري الجفرة محاضرة حول أساسيات وفن الجرافيك، تم خلالها تناول جوانب الجرافك المتعددة ومجالات التصاميم للدعايات الإعلانية ومدلولات الألوان واستخداماتها، وتعد هذه المحاضرة الأولى من نوعها التي تنظم ببلدية الجفرة في هذا التخصص، بمشاركة اثنين وعشرين متدربا ومتدربة.
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قناة ليبيا
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