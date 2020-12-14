ليبيا الان

تسييري الجفرة ينظم محاضرة عن أساسيات وفن الجرافيك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت بقاعة المجلس التسييري الجفرة محاضرة حول أساسيات وفن الجرافيك، تم خلالها تناول جوانب الجرافك المتعددة ومجالات التصاميم للدعايات الإعلانية ومدلولات الألوان واستخداماتها، وتعد هذه المحاضرة الأولى من نوعها التي تنظم ببلدية الجفرة في هذا التخصص، بمشاركة اثنين وعشرين متدربا ومتدربة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك