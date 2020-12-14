“النواب” يفتح ملفات ثقيلة بجلسته الرسمية في بنغازي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية بمقره في بنغازي برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، بأن النواب الحاضرين اتفقوا بالإجماع على إحالة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وقال بليحق إن النواب قرروا تشكيل لجنة تحقيق بشأن أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية الدكتور رمضان شمبش، وعضوية النواب يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس.

كما اتفق النواب على على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية، وجددوا الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري في بنغازي، بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال.

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