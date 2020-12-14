الثني يطلع على سير عمل وزارة الصحة ويوجه بصرف مكافآت لجان مكافحة كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين سير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير القطاع الدكتور سعد عقوب.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الحكومة الليبية في بيان طالعته “الساعة 24” إن الثني اطلع من وزير الصحة على أوضاع دار العجزة والمسنين مسة من الناحية الصحية.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء اطلع كذلك على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة ووزير الصحة لمنطقة الجغبوب للوقوف على احتياجات المدينة.

وناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل كافة المختنقات التي تواجهها.

وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي، وأطلع وزير الصحة رئيس الحكومة على نسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة وباء كورونا في البلديات.