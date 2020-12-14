الثني يطلع على سير عمل وزارة الصحة ويوجه بصرف مكافآت لجان مكافحة كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين سير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير القطاع الدكتور سعد عقوب.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الحكومة الليبية في بيان طالعته “الساعة 24” إن الثني اطلع من وزير الصحة على أوضاع دار العجزة والمسنين مسة من الناحية الصحية.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء اطلع كذلك على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة ووزير الصحة لمنطقة الجغبوب للوقوف على احتياجات المدينة.
وناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل كافة المختنقات التي تواجهها.
وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي، وأطلع وزير الصحة رئيس الحكومة على نسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة وباء كورونا في البلديات.
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