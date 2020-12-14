التكبالي: أنقرة تحاول تعويض خسائرها المالية بإطالة الأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن أنقرة تسعى إلى تعويض خسائرها المالية، وتعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية.

وأكد التكبالي، أن أنقرة ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل، موضحًا أن الأتراك لم يأتوا إلى ليبيا لكي يرحلوا عنها، وإنما لكي يظلوا أطول فترة ممكنة.

ولفت التكبالي، إلى أن أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة والتي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة “5+5”.

كما شدد التكبالي، على أن أنقرة تستهدف من دخول ليبيا، السيطرة على الشمال الإفريقي من جهة، والبحر المتوسط وثرواته من جهة أخرى.

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