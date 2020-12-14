بطولات داخلية في صالات القوة البدنية بسبها

تسعى صالات القوة البدنية بسبها لتعزيز اهتمام الشباب بهذه الرياضة، من خلال تنظيم البطولات الداخلية في هذه الصالات، والتي تعتبر مساحة للتنافس وإبراز قدرات اللاعبين، من ضمنها بطولة المنتصر بالله الشيباني والتي شارك فيها عدد من المهتمين والممارسين لهذه الرياضة، بحضور الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية.

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