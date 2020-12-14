شلبي: جلسة اليوم محاولة من المستشار صالح لرأب الصدع

أوضح عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي، أن جلسة المجلس اليوم هي محاولة من المستشار عقيلة صالح لرأب الصدع، وأن تواصلا يجري بين رئاسة المجلس وبعض الكتل النيابية للتشاور وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء لعقد جلسة مكتملة النصاب.

وأضاف شلبي في تصريح لموقع العين الإخبارية، أن عددا من الأعضاء يرون ضرورة التريث حتى تتجلى رؤية المسار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية، فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، خاصة وأن المستشار صالح هو المرشح الأبرز لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، مضيفا أن هناك صعوبة في عقد جلسة ببنغازي لأسباب عديدة، من بينها صعوبة الوصول، خاصة مع رغبة الكثير من النواب الاجتماع بمدينة غدامس.

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