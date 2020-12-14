الاتحاد الأوروبي يمول 6 رواد أعمال من سبها بـ40 ألف دولار

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن ستة رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة في سبها حصلوا على منح بقيمة 40 ألف دولار أميركي بهدف تطوير أعمالهم، ضمن مبادرة الرامية إلى لإنعاش المشاريع التي تأثرت بالصراع أوالعواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ودعمها.

وأوضحت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن هذه المنح «جزء من مبادرة (ماراتون دعم الشركات) التي يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا»، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الستة «يعملون في مشاريع في قطاعات الزّراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيّارات والأغذية والتّجميل».

ولفتت البعثة إلى أن رواد الأعمال «تأثّروا بشدّة طوال السّنوات التي استمرّ فيها الصّراع و الأزمة الاخيرة لوباء فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «مبادرة الاّتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيوفران الدعم المالي والتدريبات والتوجيهات اللازمة، ممّا سيساعدهم على إعادة انعاش مشاريعهم وحتى على خلق ما يصل إلى 45 وظيفة جديدة في سبها».

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ونقل البيان عن حدى المتحصّلات على منحة، التي تعمل صاحبة محلّ الخياطة وتدعى عائشة رجب :«ستمنحنا هذه المنح الفرصة لمواصلة العمل على مشاريعنا بعد التّأثير السّلبي لفيروس كوفيد-19 وستسهم في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتمكيننا من التغلّب على الصّعوبات التي نواجهها بسبب ضعف الموارد المالية وتأثير الوضع الأمني ​​المتدهور على أعمالنا».

وأكّد بو بكر جماعة ، عضو بالمجلس البلدي في سبها، «حاجة المنطقة الى مثل هذه التدخّلات الإيجابيّة التي تساهم في تحقيق التّنمية المستدامة والتّعافي من الأزمات».

وقالت رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساندرا غوفين: « يلتزم الاتّحاد الأوروبي بدعم ريادة الأعمال في ليبيا باعتبار ذلك مصدرا رئيسيّا ومستداما لخلق فرص العمل»، وأضاف «لقد بيّن هذا الحدث ابداع أهالي سبها ورغبتهم في المساهمة في مجتمعهم من خلال افكارهم حول مشاريع مبتكرة، وهذا يعطينا بريق أمل في مستقبل ليبيا».

يشار إلى أن «ماراثون دعم الانتعاشة» يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في طرابلس، وبلديات صبراته وسبها ومرزق، وبنغازي، وأجدابيا، والكفرة.

وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع «تعزيز القدرات المحلية على الصمود و التعافي» المموّل من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية، واسترجاع أمن المجتمع وسبل العيش.

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