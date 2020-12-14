الثني يوجه بالإسراع في صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين خلال لقائه وزير الصحة سعد عقوب بضرورة الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة وباء كورونا في البلديات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير عمل وزارة الصحة وأوضاع دار العجزة والمسنين من الناحية الصحية.

كما اطلع الثني على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة ووزير الصحة لمنطقة الجغبوب للوقوف على احتياجات المدينة.

وأطلع وزير الصحة الثني على نسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي

وناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل كافة المختنقات التي تواجهها وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي.