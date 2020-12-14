الثني يوجه بالإسراع في صرف مكافآت العاملين بمراكز العزل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
14 December, 2020
وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين خلال لقائه وزير الصحة سعد عقوب بضرورة الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة وباء كورونا في البلديات.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير عمل وزارة الصحة وأوضاع دار العجزة والمسنين من الناحية الصحية.
كما اطلع الثني على نتائج زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة ووزير الصحة لمنطقة الجغبوب للوقوف على احتياجات المدينة.
وأطلع وزير الصحة الثني على نسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي
وناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل كافة المختنقات التي تواجهها وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي.
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