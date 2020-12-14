امغيب: التصعيد التركي مستمر وعلى الليبيين الوقوف ضده

قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب، إن التصعيد التركي لم يتوقف رغم الاتقاقات التي تتم برعاية الأمم المتحدة، وأن الطائرات التركية التي تجلب المرتزقة لا زالت تهبط في المطارات الليبية.

وأضاف مغيب في تصريح لقناة ليبيا أنه يجب على الليبيين أن يتكاتفوا لردع التدخلات الخارجية وعلى رأسها تركيا، واصفا المرحلة بالخطيرة والمفصلية التي تتطلب توحد الشعب مع مجلس النواب، في وجه مطالبات الرئيس التركي بتمديد عمل قواته في ليبيا والتي تهدف للسيطرة على النفط وموارد الليبيين.

ودعا مغيب البعثة الأممية لاتخاذ موقف واضح من التدخل والتصعيد التركي، الذي يؤثر سلبا على المسارات القائمة برعايتها.

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