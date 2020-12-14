ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

14 December, 2020

نظم قسم تنمية الموارد البشرية بالمجلس التسييري لبلدية الجفرة امس الاحد محاضرة تدريبية علمية حول فن واستخدامات الجرافك بقاعة ديوان المجلس بمشاركة 22 متدرب ومتدربة من هون وودان وسوكنة .



وتلقى المشاركين فيها دروس نظرية عبر الشاشة حول الجوانب التكوينية للجرافك قدمها المدرب ( عبدالرؤوف تامر ) المتخصص في هذا الجانب تركزت حول مهنية العمل في هذا المجال الذي يعتمد على الابداع والخيال وكيفية توظيفها للتصميم في كل المجالات الهندسية والتقنية .



وتطرق المحاضر الى مجالات التصميم على شبكة الانترنت والدعاية الاعلانية والتصوير المرئي والثابت والشعارات ومعنى التصميم واهدافه وتداخل الالوان ومدلولاتها لدى المتلقى .



واشار الى ان هذا المجال النادر التخصص في ليبيا يحتاج الى تنميته من خلال القدرات البشرية ودعمه عمليا وعلميا مؤكدا على انه بالامكان لمن يرغب في ممارسته مهنيا سيكون عائده المالي مجزي جدا .