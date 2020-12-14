المشيشي يبحث غدا الثلاثاء مع كونتي في روما مستجدات الأزمة الليبية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سوف يزور العاصمة الإيطالية روما غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن يستقبله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وذكرت الوسائل، أن الطرفين سيناقشان مستجدات الأزمة الليبية، حيث استضافت تونس مؤخرًا الجولة الأولى من محادثات منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضافت الوسائل أن الجانبان سيناقشان عدة ملفات منها، ملف الهجرة غير الشرعية الذي شهد زيادة بنسبة 372 % في التدفقات من تونس.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها المشيشي إلى إيطاليا منذ توليه منصبه في 2 سبتمبر.

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