هذا ما قالته شركة البريقة بشأن الزحام على محطات الوقود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنه سيستمر التزويد من مستودعات مصفاة الزاوية ومستودع مصراتة النفطي إلى أن تتم حلحلة مختنق الزدحام على محطات الوقود.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر مكتبها الإعلامي أنه جرى التنسيق مع شركات التوزيع والإدارة العامة للدعم المركزى على استمراية التوزيع خلال الفترة الليلية

وبينت الشركة أنها مجبرة على الاعتماد على التوزيع المباشر من النواقل نظرا لخروج خزانات الشركة عن الخدمة بسبب الاشتباكات والحروب التي استهدفت مستودع طرابلس النفطي والتي أدت إلي إصابات بليغة وتحتاج صيانتها لميزانية عالية التكلفة يتم اعتمادها وفق قوانين المشرع.

وأكدت الشركة أن حركات النواقل تسير بشكل طبيعي وفق الجدول المعد لها وأن مستخدمي الشركة وأن الشركة تعمل دائما على تذليل كل ما يسبب في عراقيل أو يعيق عمليات التوزيع.

وأشارت الشركة إلى رسو الناقلة أنوار أفريقيا وعلى متنها حوالي 34.000.000 لتر من وقود البنزين (95) للبدء في العمليات التشغيلية للضخ والتوزيع على شركات التوزيع لتوصيلها الى المحطات التابعه لها.

وأعربت الشركة عن أملها في أن تنحسر التقلبات الجوية التي أدت إلى ارتفاع مستوى الأمواج ووجود الزوابع الرعدية والأمطار المتفرقة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية مما سبب في تأخر رسو النواقل النفطية.