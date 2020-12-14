عاجل ليبيا الان

عاجل// أنقرة تندد بالعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نددت الخارجية التركية اليوم الاثنين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انتهى الدرس ياردوغان ياغبى حتى ان سيدك ترامب يقوم بمعاقبتك رغم دورك القذر الذى نفذته بامر منه حتى لا يعدى الفرصة لبايدن نيل شرف معاقبة مجرم مثل اردوغان وهذه هى البداية والقادم اسوأ لان سياسة بايدن تعتمد على الشراكة والتعاون مع اوربا ولا يحتاح لكلب قذر للضغط على اوربا فدورك ياكلب انتهى

    رد