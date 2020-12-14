شركة البريقة: توزيع مادة الكيروسين على المناطق شديدة البرودة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها باشرت في توزيع مادة الكيروسين على شركات التوزيع لسد احتياج عدد من المناطق التي يكون فيها الطقس شديد البرودة ويعتمد المواطن فيها على مادة كيروسين المنازل للتدفئة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها وجهت في وقت سابق رسالة لشركات التوزيع مفادها تحديد عدد المحطات التي سوف يتم توزيدها بكميات الكيروسين وخاصة المناطق الجبلية، وبينت الشركة أنها لا تمانع في تزويد أي من شركات التوزيع حال تقدمها بطلب هذا المنتج المتوفر بالمستودعات التابعه للبريقة.