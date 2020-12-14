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“السويحلي”: أدعو بريطانيا لمساعدتنا في “تجديد الشرعية”

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة، إنه دعا بريطانيا لمساعدة ليبيا في الوصول إلى انتخابات لتجديد الشرعية، وفق قوله.

“السويحلي” كتب على حسابه بفيسبوك قائلاً: “‏خلال اتصال هاتفي مع السفير البريطاني “نيكولاس هوبتون”‬⁩؛ دعوتُ بريطانيا لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الإنتخابات لتجديد الشرعية” وفق قوله.

وواصل قائلاً: “أكدت أن الدور الأهم لملتقى الحوار السياسي هو التحقق من إلتزام الجميع بخارطة الطريق لإجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب أن يُرسخ وحدة البلاد ولا يُكرس للتقسيم” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا اعتقد ان السويحلي ان يطاب هذا الطلب – مما أوضحت المواضيع – بتواجد حسابات مزورة بأسماء الليبيين في الفيسبوك والتويتر -واخبار غير موثوقة ومزوّرة ويقوم بها جماعات لاجءين لليبيا او منظمات متطرفة عنصرية – او منظمات متطرفة تحاول الاستهزاء بالإدارات الليبية – وقرارات التسيير الداخلي للبلاد
    وتعتبر آي قناة
    إعلامية تستعين بالفيسبوم او التويتر – قناة عقيمة وجاهلة وفقيرة علميا واخلاقيا في نقل الخبر الصحيح للمواطن الليبي –
    وعلى هذا من المهم تجاهل اخبار الفيسبوك ومواقع الغرباء الكاذبة –
    والتلاحم الوطني والمضي في خطة الاصلاح الوطني الليبي وعدم التأثر باعداء الدين واعداء الحق واعداء الليبيين الذين آوتهم ليبيا وصبرت عليهم كل هذا للوقت .
    والالتزام بالتعاون الدولي في الاطارات المسموح بها وفق الاعراف الليبية .

    رد

  • لا اعتقد ان السويحلي ان يطلب هذا الطلب من اي جهة خارجية – مما أوضحت المواضيع – بتواجد حسابات مزورة بأسماء الليبيين في الفيسبوك والتويتر -واخبار غير موثوقة ومزوّرة ويقوم بها جماعات لاجءين لليبيا او منظمات متطرفة عنصرية او نواب او ناءبات – او منظمات متطرفة تحاول الاستهزاء بالإدارات الليبية – وقرارات التسيير الداخلي للبلاد
    وتعتبر آي قناة
    إعلامية تستعين بالفيسبوم او التويتر – قناة عقيمة وجاهلة ومعدومة وفقيرة علميا واخلاقيا في نقل الخبر الصحيح للمواطن الليبي –
    وعلى هذا من المهم تجاهل اخبار الفيسبوك ومواقع الغرباء الكاذبة التي بذات واضحة للعيان –
    والتلاحم الوطني والمضي في خطة الاصلاح الوطني الليبي وعدم التأثر باعداء الدين واعداء الحق واعداء الليبيين الذين آوتهم ليبيا وصبرت عليهم كل هذا للوقت .
    والالتزام بالتعاون الدولي في الاطارات المسموح بها وفق الاعراف الليبية .

    رد