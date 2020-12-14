“السويحلي”: أدعو بريطانيا لمساعدتنا في “تجديد الشرعية”

قال عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة، إنه دعا بريطانيا لمساعدة ليبيا في الوصول إلى انتخابات لتجديد الشرعية، وفق قوله.

“السويحلي” كتب على حسابه بفيسبوك قائلاً: “‏خلال اتصال هاتفي مع السفير البريطاني “نيكولاس هوبتون”‬⁩؛ دعوتُ بريطانيا لمساعدة الليبيين في الوصول إلى الإنتخابات لتجديد الشرعية” وفق قوله.

وواصل قائلاً: “أكدت أن الدور الأهم لملتقى الحوار السياسي هو التحقق من إلتزام الجميع بخارطة الطريق لإجراء الإنتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب أن يُرسخ وحدة البلاد ولا يُكرس للتقسيم” على حد قوله.