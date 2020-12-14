بعثة الاتحاد الأوروبي: تقديم منح لرواد أعمال في سبها بقيمة 40 ألف دولار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 December, 2020

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حصول ستّة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في سبها على منح تصل قيمتها إلى 40،000 دولار بهدف تطوير أعمالهم.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدىليبيا في بيان لها أن الجوائز تعد جزءًا من مبادرة ” ماراتون دعم الشركات” الرامية إلى إنعاش المشاريع التي تأثرت بالصراع أوالعواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ودعمها مبينة أنه يتم تمويل هذه المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي ويقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا .

وأضاف البيان أن رواد الأعمال يعملون على مشاريع في قطاعات الزّراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيّارات والأغذية والتّجميل موضحا أن مبادرة الاّتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيوفر الدعم المالي، بالاضافة إلى التدريبات والتوجيهات اللازمة، ممّا سيساعدهم على إعادة انعاش مشاريعهم وحتى خلق ما يصل إلى 45 وظيفة جديدة في سبها .

أفادت عائشة رجب إحدى المتحصّلات على منحة وصاحبة محلّ الخياطة: “ستمنحنا هذه المنح الفرصة لمواصلة العمل على مشاريعنا بعد التّأثير السّلبي لـفيروس كوفيد-19 وستسهم في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتمكيننا من التغلّب على الصّعوبات التي نواجهها بسبب ضعف الموارد المالية وتأثير الوضع الأمني المتدهور على أعمالنا”.

وأكّد عضو المجلس البلدي سبها أبو بكر جماعة على حاجة المنطقة إلى مثل هذه التدخّلات الإيجابيّة التي تساهم في تحقيق التّنمية المستدامة والتّعافي من الأزمات .

وقال رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساندرا غوفين: ”يلتزم الاتّحاد الأوروبي بدعم ريادة الأعمال في ليبيا باعتبار ذلك مصدرا رئيسيّا ومستداما لخلق فرص العمل. لقد بيّن هذا الحدث ابداع أهالي سبها ورغبتهم في المساهمة في مجتمعهم من خلال افكارهم حول مشاريع مبتكرة، وهذا يعطينا بريق أمل في مستقبل ليبيا ” .

وأوضحت البعثة أنه يجري تنفيذ ” ماراتون دعم الانتعاشة” بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في طرابلس، وبلديات صبراته وسبها والمرزق، بنغازي، اجدابيا والكفرة مبينة أن هذه المبادرة تعد جزءا من مشروع “تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي” المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية، واسترجاع أمن المجتمع وسبل العيش.