شركة البريقة: رسو ناقلة على متنها (34) مليون لتر بنزين في ميناء طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن الناقلة أنوار أفريقيا رست في ميناء طرابلس البحري وتحمل 34 مليون لتر من وقود البنزين (95) للبدء في العمليات التشغيلية للضخ والتوزيع على شركات التوزيع لتوصيلها إلى المحطات التابعة لها.

وأكدت شركة البريقة أن حركات النواقل تسير بشكل طبيعي وفق الجدول المعد لها موضحة أن الشركة تعمل دائما على تذليل كل ما يسبب العراقيل أو إعاقة عمليات التوزيع.

ودعت الشركة المواطنين للتحلي بروح المسؤولية وأنها مجبرة للاعتماد على التوزيع المباشر من النواقل نظرا لخروج خزانات الشركة عن الخدمة بسبب الاشتباكات والحروب التي استهدفت مستودع طرابلس النفطي والتي أدت إلى إصابات بليغة ويحتاج لميزانية صيانة عالية التكلفة يتم اعتمادها وفق قوانين المشرع.

وأفادت أنه سيستمر التزويد من مستودعات مصفاة الزاوية ومستودع مصراتة النفطي إلى أن يتم حلحلة مختنق الازدحام على المحطات، كما أنه تم التنسيق مع شركات التوزيع والإدارة العامة للدعم المركزي على استمرارية التوزيع خلال الفترة الليلية.

ولفتت شركة البريقة إلى أن التقلبات الجوية ووجود الزوابع الرعدية والأمطار المتفرقة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية أدت إلى ارتفاع مستوى الأمواج مما سبب في تأخر رسو النواقل النفطية.