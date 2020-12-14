بومريز لـ”أخبار ليبيا24″: سنوزع دفعة جديدة من المعدات الوقائية وتم تسليم عهد مالية لمدراء المدارس

أخبار ليبيا24

قال وزير التعليم في الحكومة الليبية فوزي بومريز اليوم الإثنين سنباشر توزيع دفعة جديدة من المعدات الوقائية وتم تسليم عهد مالية لمدراء المدارس.

وأضاف بومريز في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”قمنا اليوم بجولة لمتابعة وصول المعدات الوقائية والكتب المدرسية لمخازن التعليم”.

وتابع الوزير :”وصلت إلى مخازن التعليم 28 ألف لتر من الكحول الخاص بعمليات التعقيم ليتم توزيعها على المدارس، وهذه الدفعة هي الثانية وسبق وأن قمنا بتوزيع الدفعة الأولى من المعقمات و أجهزة قياس الحرارة على كافة المؤسسات التعليمية التي تتبع الحكومة الليبية”.

وأوضح بومريز أنه تم توزيع ما يقارب 1000 جهاز قياس الحرارة الإلكتروني على المؤسسات التعليمية وهي الدفعة الثانية.

وأكد الوزير أن هناك دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة من الكحول المعقم ستصل لمخازن التعليم وسيتم توزيعها على كافة المدارس.