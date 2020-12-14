«القطراني»: اجتماع الأبيار لا يمثل برقة.. و«بنغازي» ستعلن رأيها السياسي خلال أيام

قال علي القطراني عضو المجلس الرئاسي، إن اجتماع شيوخ قبائل بالأبيار الداعم للمستشار عقيلة صالح، يمثل وجهة نظر من حضر فقط، وليس كل برقة.

وأكد القطراني، في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين، مع مكرم ملاعب مساعد ستيفاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن برقة ليست حكراً على شخص أو مجموعة لتمثلها.

وقال المكتب الإعلامي للقطراني في بيان له طالعته “الساعة 24″، إنه شدد في الاتصال الهاتفي على أن اجتماع مدينة الأبيار أول من أمس السبت لا يمثل كل برقة، وأن عدداً كبير من أعيان وقبائل برقة لم تكن موجودة.

وتابع: أكثر من 80%‎ من قبائل برقة لم تكن موجودة ولم تبد رأيها، والمتواجدون في هذا الاجتماع لا يحق لهم أن يمثلوا برقة بالكامل، فرأيهم يمثلهم فقط”.

وكشف القطراني أن اجتماعاً موسعاً سيعقد خلال الأيام القادمة في بنغازي لكل برقة بكافة مكوناتها الاجتماعية والأكاديمية والمجتمع المدني والمرأة والشباب ليكون لهم الرأي في المشروع السياسي القادم الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكرر التأكيد على أن من حق برقة أن ترشح أكثر من شخص لتمثيلها في المجلس الرئاسي الجديد، ولا يمكن لأي شخص أو مجموعة أن تحتكر تمثيل أكثر من ثلث سكان ليبيا في شخص أو مجموعة.