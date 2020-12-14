فرحة كبيرة في تراغن.. لتر البنزين بـ15 قرشا

بعد سنوات من المعاناة وطول الانتظار، أتى اليوم الذي اعتبره أهالي بلدية تراغن أشبه بالعيد بعد وصول شحنة من وقود البنزين إلى محطة 689 لتعبئة الوقود قادمة من مستودع سبها لتوزيع الوقود.

وكانت الفرحة استثنائية عند الأهالي، أولاً نتيجة وصول الوقود، وثانياً لأن لتر البنزين ستباع للمواطن بـ15 قرشا لأول مرة بعد سنوات من المعاناة بيع خلالها لتر البنزين بسعر وصل إلى 7 دنانير.

وحرصت اللجنة المشرفة وإدارة المحطة على تنظيم عملية تعبئة الوقود للمواطنين وفق الضوابط المتفق عليها مع المجلس التسييري للبلدية.

وكانت فرحة المواطنين كبيرة بانخفاض سعر البنزين، ولكن تبقى المخاوف أكبر من الّا تستمر الجهات المعنية في مد المحطات بالوقود بنفس السعر وبالتالي العودة إلى المعاناة مجدداً.

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