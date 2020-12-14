وليامز: ليبيا بحاجة لتحرك سريع لإصلاح الاقتصاد

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن أملها في أن يتم التوصل خلال اليومين المقبلين إلى اتفاق بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية، ووضع جدول زمني للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات.

جاء ذلك خلال اجتماع فني بشأن إصلاح الاقتصاد الليبي، عقدته وليامز، الاثنين، في جنيف، بحضور ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.

ووفق بيان للبعثة، فإن الاجتماع ناقش إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.

ويشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.

وأكدت وليامز للحضور أن “الوقت ليس في صالحكم. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين.”

وأشار بيان البعثة إلى أن المشاركين رحبوا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.

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