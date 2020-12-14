برئاسة وليامز.. 4 ملفات في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية

أعلنت البعثة الأممية أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقدت الإثنين اجتماعاً فنياً تناول إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي.

وحسب بيان صحفي صادر عن البعثة، فقد ضم الاجتماع ممثلين عن فرعي المصرف المركزي، ووزارة المالية، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات».

شارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين، وحضره ممثلون عن البنك الدولي.

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وتقول البعثة الأممية إن هذا الاجتماع يأتي مع ظروف اقتصادية صعبة، خصوصا «خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط»، وانخفاض «احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي»، وفق بيان صادر عن البعثة يوم الجمعة الماضي، وأوضح أن «الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي». مبينة أن «هذه الديناميكيات قد أدت إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة».

وتأمل البعثة أن يكون الاجتماع المقرر ان يختتم أعماله غدا «فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي»، حسب البيان.

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