البعثة الأممية: وليامز عقدت اجتماعا فينا لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز عقدت اجتماعا فينا لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية في ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع تناول إدخال إصلاحات هامة وملحة على الاقتصاد الليبي.

وأضافت أن الاجتماع ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.

وبينت البعثة أن الاجحتماع ناقش أيضا تحديد جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لافتة إلى رئاسة الاجتماع شهدت مشاركة كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين، كما حضر ممثلون عن البنك الدولي.

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