العياشي.. 6 سنوات من الاعتقال دون محاكمة أو تحقيق

نُظمت أمام محكمة يفرن الجزئية، وقفة احتجاجية لأهالي المدينة للمطالبة بالكشف عن مصير المواطن عبدالمنعم العياشي، أحد العاملين بمصرف الجمهورية الإدارة العامة بطرابلس، المعتقل منذ عام 2014.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن العياشي الذي تم اعتقاله منذ ديسمبر 2014، دون أي محاكمة أو تحقيق، مناشدين الأمم المتحدة بالتدخل من أجل حقوق المعتقلين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا المحتجون وزارتي العدل والداخلية إلى التحرك والعمل على الكشف على مصير عبدالمنعم وكافة السجناء الذين اعتقلوا لسنوات طويلة دون توجيه أي تهم لهم أو عرضهم على النيابة والقضاء.

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