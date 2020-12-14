تبون يبحث الأزمة الليبية في اتصال هاتفي مع ميركل

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تطورات الأوضاع في الجارة الشرقية ليبيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه تبون من ميركل للاطمئنان على وضعه الصحي، حيث شكرها على العناية الصحية التي تلقاها بألمانيا.

وأوضح البيان أن الجانبين “تحادثا مطولا عن الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا، وسبل ترقيته مستقبلا”.

كما تناولا “قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطور الأوضاع في ليبيا”.