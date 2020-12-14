الحويلي: مساعي صالح للبقاء في منصبه لا تجد آذنا صاغية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد القادر الحويلي، اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلسي نواب طبرق وطرابلس، اتفقوا أخيرًا على عقد جلسة في غدامس يوم 21 ديسمبر الجاري.

وأكد الحويلي أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يحاول استباقيًا قبل الإطاحة به، دعوة النواب لعقد جلسة رسمية، بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، معتبرًا مساعيه تلك لا تجد آذنا صاغية، حسب وصفه.

ولفت الحويلي، إلى أن هذه هي الدعوة الثانية لصالح للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دعا لجلسة الأسبوع الماضي وحضرها 14 نائبا فقط”، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة متعثر وفي حكم المتوقف، بسبب إصرار صالح على أن يكون المرشح الوحيد للمنطقة الشرقية برقة لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

وأوضح الحويلي، أنهم طلبوا في اجتماع تونس الأخير، أن تتنحى المجموعة التي كانت في السلطة منذ 2014 م إلى الآن لمدة سنة ونصف، وهي الفترة التمهيدية أو الانتقالية، لكن البعثة الأممية كانت مُصرة على أن القرارات التي تصدر عن الحوار الوطني يجب أن تصدر بنسبة 75%، وعندما تم التصويت على هذه النقطة، تحصلوا على 61% فقط.

واعتبر الحويلي، أن البعثة الأممية أخطأت باختيار 16 شخصًا مؤيدين لعقيلة صالح من مجموع 24 ممثلين للمنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن البعثة تحاول حل الأزمة، من خلال عقد جلسة، للتصويت على تغيير آلية اتخاذ القرارات من خلال جعل نسبة التصويت 66 أو 60% بدلاً من 75% على القرارات التي تصدر عن الحوار الوطني مستقبلاً.

وتوقع، أنه في حال نجح الحوار الوطني في تخفيض نسبة التوافق، قد يتم المطالبة مجددًا بإعادة التصويت على تنحية كل من كانوا في السلطة منذ 2014 وحتى الآن.

وكان بدأ 123 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، قبل أسابيع، في طنجة محادثات تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، واتفقوا على عقد جلسة مكتملة النصاب في مدينة غدامس.

وأكد مراقبون، أن نواب طرابلس بعد استشعارهم الخطر بأن تجعل المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لجنة الـ75 بديلاً لهم، وبعد تهميشهم في حوارات بوزنيقة، سارعوا بتلبية الدعوة للتصالح مع باقي الأعضاء.

وأكد الأعضاء في البيان الختامي لهم، أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، مشددين على العزم للمضي قدمًا نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها، مع الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع جميع مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي.

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