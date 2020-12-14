ترجيح المصادقة على تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا

نقلت وكالة “رويترز”، مساء الاثنين، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعيين مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى لأسباب صحية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأن تعيين ملادينوف، الثلاثاء، وذلك بعد شهور من التأخير.

وكان غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن، الشهر الماضي، باعتزامه تعيين الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا، وذلك في رسالة اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، في ذلك الوقت.

وسيتولى ملادينوف أيضا قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد.

ومن غير المتوقع أن يثير مجلس الأمن المُكون من 15 عضواً أية اعتراضات على هذا الاختيار، وفي حال تم ذلك فإن ملادينوف يحل مكان غسان سلامة، الذي استقال بشكل غير متوقع في مارس بعد عامين ونصف العام من العمل، متذرعا بأسباب صحية.

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