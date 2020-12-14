أعضاء بلجنة الحوار يرفضون مقترح البعثة حول التصويت ويهددون بالانسحاب

تونس 14 ديسمبر 2020 (وال) – أكد مصدر مطلع داخل لجنة الحوار السياسي الـ 75، أن 30 عضوًا مشاركًا بالحوار، قاموا بالتوقيع على بيان رفضوا فيه المقترح الذي قدمته بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، حول تقليص النسبة المقررة للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي من المقرر تولي مسؤولية المرحلة التحضيرية للانتخابات.

المصدر، وفي تصريحات صحفية، قال: “الأعضاء يرون أن المقترح الذي تم وضعه يهدف لتمرير أسماء بعينها، وشددوا على أن أي محاولة لتجاوز هذا المطلب أو تجاهل تصويت الأغلبية خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي يعني أن مواصلة المشاركة به لن يكون لها أي أهمية”.

وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، قد وجهت رسالة إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75 بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات.

وقالت ويليامز في رسالتها: “تهديكم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطيب التحيات، وتود أن تعبر عن بالغ التقدير والاعجاب بجهودكم القيمة ونقاشاتكم المستفيضة خلال الأيام الماضية حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في تحديد ألية لاختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية”، على حد قولها.

وأضافت “بناء على ذلك استخلص فريق البعثة من مجمل المقترحات والنقاشات خيارين اثنين نضعها بين أيديكم للبدء بعملية التصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد أحدهما”.

وتابعت “سيكون التصويت على أحد الخيارين التاليين: 1- ثلثا الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم، 2- 60% من الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم”. (وال- تونس) س س

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