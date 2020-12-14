مصادر: الأمم المتحدة تُجيز الثلاثاء البلغاري ميلادينوف مبعوثا إلى ليبيا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعطي الضور الاخضر الثلاثاء المقبل للبلغاري نيكولاي ملادينوف لبدء عمله مبعوثا أمميا في ليبيا بعد شهور من التأخير.

وأضافت المصادر أنه إذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء الثلاثاء فسيتم إقرار تعيين نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد .

ومن شأن تعيين البلغاري إنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع.