أمن بنغازي تقبض على شخص محكوم إعدام لاقترافه جريمة قتل

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أعلنت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض التابعة لمكتب مُدير الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص محكوم عليه بالإعدام لاقترافه جريمة قتل وتسلمه للعدالة.

وأوضحت المديرية أنه بتعليمات من مُدير أمن بنغـازي تم التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية بمدينة راس لانوف لضبط شخص محكوم عليه بالإعدام وهارب من السجن، ومختفي بمدينة راس لانوف.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه تم إعداد كمين محكم له بالتنسيق مع الكتيبة 660 التابعة للقوات المسلحة وتم ضبطه واقتياده من هناك إلى مدينة بنغازي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن المطلوب أودع في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية حسب التعليمات الصادرة من النيابة العامة.