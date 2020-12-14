«بوشناف» يعتمد نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة

اعتمد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، الإثنين، نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الجاري.
واستقبل الوزير، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي اللجنة المشكلة بموجب قرار معاليه رقم 272 لسنة 2020 ميلادي، لإعداد كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020 ميلادي.
وثمن الوزير، جهود اللجنة التي أثمرت تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.
بدورها، أشادت اللجنة التي يترأسها العقيد خميس ساسي، وتضم نخبة من الضباط، بجهود وزير الداخلية في الوقوف إلى جانب أعضاء هيئة الشرطة وحصولهم على كافة حقوقهم ومزاياهم وفقا للقانون، مشددين على أن إقرار قانون الشرطة الجديد رغم تأخر تنفيذ جوانبه المالية إلا أنه ضامن لعضو هيئة الشرطة وحقوقه، وأن هذه الحقوق مكفولة قانونا للجميع، خصوصا بعد مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتضمين كافة المطالبات.
وكرمت اللجنة، وزير الداخلية، لوقوفه إلى جانبها لحين انتهاء هذا الاستحقاق على أعلى مستوى.
يشار إلى أن قوائم الترقيات للضباط حتى رتبة رائد سيصدر فيها الوزير قرارات بالترقية المستحقة، فيما سيصدر مجلس الوزراء قرار الترقية للضباط من رتبة رائد فما فوق وفقا للقانون، خلال الأيام القادمة.
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