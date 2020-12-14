«بوشناف» يعتمد نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة

اعتمد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، الإثنين، نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة التي تم الانتهاء من إنجازها الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الجاري.

واستقبل الوزير، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي اللجنة المشكلة بموجب قرار معاليه رقم 272 لسنة 2020 ميلادي، لإعداد كشوفات الضباط المستحقين للترقية خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 ، 2019 ، 2020 ميلادي.

وثمن الوزير، جهود اللجنة التي أثمرت تكوين قاعدة بيانات لكافة ضباط هيئة الشرطة، وانتهت من امتحانات ترقية الاستحقاق للعام الحالي والأعوام السابقة، لأول مرة منذ العام 2014، في خطوة تهدف لتأصيل دولة القانون والمؤسسات وبناء المؤسسة الشرطية البناء القويم بما يعزز أمن الوطن والمواطن.

بدورها، أشادت اللجنة التي يترأسها العقيد خميس ساسي، وتضم نخبة من الضباط، بجهود وزير الداخلية في الوقوف إلى جانب أعضاء هيئة الشرطة وحصولهم على كافة حقوقهم ومزاياهم وفقا للقانون، مشددين على أن إقرار قانون الشرطة الجديد رغم تأخر تنفيذ جوانبه المالية إلا أنه ضامن لعضو هيئة الشرطة وحقوقه، وأن هذه الحقوق مكفولة قانونا للجميع، خصوصا بعد مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وتضمين كافة المطالبات.

وكرمت اللجنة، وزير الداخلية، لوقوفه إلى جانبها لحين انتهاء هذا الاستحقاق على أعلى مستوى.

يشار إلى أن قوائم الترقيات للضباط حتى رتبة رائد سيصدر فيها الوزير قرارات بالترقية المستحقة، فيما سيصدر مجلس الوزراء قرار الترقية للضباط من رتبة رائد فما فوق وفقا للقانون، خلال الأيام القادمة.