مصدر: تصويت في ملتقى الحوار السياسي على نسبة اتخاذ قرار اختيار السلطة التنفيذية

قال مصدر مقرب من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه البعثة الأممية، إن البعثة أجرت تصويتًا هاتفيًا يوم الإثنين بين أعضاء الملتقى على تخفيض نسبة اتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وحسب المصدر، فإن التصويت الذي جرى بين العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء الإثنين كان للمفاضلة بين مقترحين، الأول بإقرار نسبة اتخاذ القرار بتصويت ثلثي أعضاء الملتقى أي 66.67%‎ أي بمعنى 50 صوتا إذا شارك في التصوت كل المشاركين في الحوار والبالغ عددهم 75 شخصا.أما المقترح الثاني بإقرار القرار بنسبة 61% أي بمعنى 46 صوتا إذا شارك في التصوت كل الـ 75.

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ويوم الخميس الماضي، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي للاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات حسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي».

يشار إلى أن قرار ابعاد من تولوا مناصب منذ 2014 فشل، بسبب نسبة الـ75% من الأصوات التي كانت مشترطة لتمرير القرار.

وأضاف المصدر أن مقترحي البعثة الأممية الذي طرحته البعثة الأممية للتصويت «يشترطان لحصول على الأغلبية المطلقة في كل مجمع انتخابي (إقليم) 50+1»، موضحا «يشترط التصويت لصالح الآلية الفائزة 13 عضوا من الشرق، و20 عضوا من الغرب، و8 أعضاء من الجنوب إذا شارك في التصويت كل الـ 75».

واختتم قائلا «بعد تحديد النسبة الفائزة سيتم في مرحلة لاحقة التصويت باستخدام هذه النسبة للمفاضلة بين الخيارين الثاني والثالث واختيار الآلية التي سيتم على أساسها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (رئيس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية)».

وفي 15 نوفمبر الماضي، أسفرت الجولة الأولى من ملتقى تونس عن توافق ممثلي الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021. وكانت خارطة الطريق الصادرة عن هذه الجولة ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

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