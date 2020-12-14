الرقابة على الأغذية يرفض شحنة مشروب غازي “Parlina”

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مشروب غازي بنكهة الليمون بالنعناع العلامة التجارية “ Parlina“.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن أسباب الرفض وجود لون E102 ترترازين، لافتا إلى أن هذه الكمية جزء من شحنة تم الإفراج عن أصناف أخرى مطابقة.

وأشار المركز إلى أن الشركة المصنعة شركة فروت جانجل Fruit Jungle، المنشأ مصر، ونقطة الوصول منفذ أمساعد البري.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن تاريخ الإنتاج 16 / 11 / 202، و الكمية المرفوضة 400 استيكة.