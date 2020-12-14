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الرقابة على الأغذية يرفض شحنة مشروب غازي “Parlina”

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مشروب غازي بنكهة الليمون بالنعناع العلامة التجارية “ Parlina.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن أسباب الرفض وجود لون E102 ترترازين، لافتا إلى أن هذه الكمية جزء من شحنة تم الإفراج عن أصناف أخرى مطابقة.

وأشار المركز إلى أن الشركة المصنعة شركة فروت جانجل   Fruit Jungle، المنشأ مصر، ونقطة الوصول منفذ  أمساعد  البري.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن تاريخ الإنتاج 16 / 11 / 202، و الكمية المرفوضة 400 استيكة.

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