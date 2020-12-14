أوبك: انتاج ليبي اليومي وصل إلى 1.108 مليون برميل

كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، الإثنين، ارتفاع إنتاج أعضائها الثلاثة عشر بمقدار 707 آلاف برميل يوميا خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مع زيادة إنتاج 7 دول تتصدرها ليبيا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري أن إنتاجها ارتفع إلى 25.11 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 24.402 مليون برميل يومياً في أكتوبر السابق.

وحسب التقرير، زادت 7 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأحجام منخفضة، باستثناء ليبيا التي رفعت إنتاجها بمقدار 656 ألف برميل يوميا ليرتفع إلى 1.108 مليون برميل.

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلن الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من روسيا والإمارات، فك الحصار عن حقول ومنشآت نفطية ليبية، بعد إغلاق استمر تسعة أشهر، وتراجع خلالها إنتاج ليبيا من الخام إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا، من 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق.