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متابعة الاحتراز من الجائحة في الساحل الغربي وترهونة وبني وليد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق -الإثنين- دورياتها الأمنية لتنفيذ حملة متابعة وضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وفق التعليمات التي أصدرها وكيل الوزارة للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، بناءاً على قرار المجلس الرئاسي والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية بخصوص متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وبحسب الوزارة، توجهت المجموعة الأولى من الدوريات الأمنية إلى مدينتي ترهونة وبني وليد،فيما اتجهت المجموعة الثانية إلى مدن الساحل الغربي، صبراتة وصرمان والزاوية وزوارة الزاوية، لأجل تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بخصوص الحد من انتشار الجائحة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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