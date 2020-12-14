المتحدث باسم “فجر ليبيا”: يقدم الاعتذار لأنصار النظام الجماهيري بسبب نكبة فبراير

اعتذر محمد الغرياني المتحدث باسم ما تسمى بعملية فجر ليبيا التابعة لقوات الوفاق لانصار النظام الجماهيري بسبب ما طالهم نتيجة نكبة فبراير 2011.

وعبر الغرياني عن سخريته من عودة هيثم التاجوري، آمر مليشيا ثوار طرابلس إلى ليبيا.

وقال الغرياني إنه يوجه اعتذاره لكل أنصار الزعيم معمر القذافي ولكل أمة توفي فيها رجل، إضافة إلى الاعتذار لكل من حاربهم أو حتى حارب معهم.

وتبرأ الغرياني من نكبة فبراير معتذرا إلى جميع من في ليبيا شرقا وغربا معلنا اجتنابه للعمل السياسي، مؤكدين أن الوضع السياسي في ليبيا اختلط الأمر فيه ولم يعد فيه شيء مفهوم، بحسب تعبيره.

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