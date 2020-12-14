الملتقى الأول للقيادات الأمنية في الجزء الغربي بالمنطقة الوسطى

احتضن ديوان مديرية أمن الخمس وقاعاته-الاثنين- فعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى في جزئها الغربي بمديريات أمن الخمس وزليتن وترهونة ومصراتة ومسلاتة والقره بوللي.

ويتواصل الملتقى على مدار “4” أيام متتالية والبداية مع اجتماع أمني موسع برئاسة مدير أمن الخمس ومديري الأمن بالمنطقة الوسطى ومساعديهم للشؤون الأمنية، حيث استعرض المجتمعون الآليات والمقترحات التي طرحها مديرو الأمن بالمنطقة حول تعزيز التواصل والتكامل والتنسيق الأمني بين المديريات.

واتفق المجتمعون عبر الملتقى بشأن العمل على صياغة استراتيجية عملية أمنية ناجحة على مستوى هذه المديريات تحاكي استراتيجية وزارة الداخلية التي تتضمن وتهدف إلى السعي وراء تطوير قدرات مديريات الأمن- حسب ما أوردته “داخلية الوفاق” على منصاتها الإعلامية.

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