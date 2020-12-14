«تسييري طبرق» يبحث الملف الأمني وإجراءات افتتاح سلخانة «الخوير»

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الملف الأمني وأبرز المشاكل التي تعترض قطاع الأمن، والإجراءات الخاصة بافتتاح السلخانة الجديدة بمنطقة الخوير، اعتبارًا من 22 ديسمبر الجاري.

وأكد “بوخطابية” خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين، بحسب “وكالة أنباء وال”، أنه “سيتم مصادرة أي لحوم تُباع غير مختومة، ومذبوحة في السلخانة الجديدة؛ تحت إشراف أطباء بيطريين معتمدين”.

وأوضح أنه “ستنطلق دوريات أمنية، لمتابعة المجازر واللحوم المخالفة والتي سيتم مصادرتها”.

وشارك في الاجتماع، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق النائب صالح هاشم، ومدير الأمن، وآمر الشرطة العسكرية، والحرس البلدي، والدعم المركزي، وإدارة البحث الجنائي.