مصادر دبلوماسية: غوتيريش اقترح على مجلس الأمن تعيين ملادينوف مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقترح على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعيين مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى لأسباب صحية.

وبينت المصادر أن مجلس الأمن يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأن تعيين ملادينوف، الثلاثاء، وذلك بعد شهور من التأخير.

وكان غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن، الشهر الماضي، باعتزامه تعيين الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا.

وسيتولى ملادينوف أيضا قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي البعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد

وفي حال تعيين ملادينوف فإنه سيحل مكان غسان سلامة، الذي استقال بشكل غير متوقع في مارس بعد عامين ونصف العام من العمل، متذرعا بأسباب صحية.

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