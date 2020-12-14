عودة انقطاع الكهرباء في ليبيا أزمة مزمنة بلا حلول

استعادت ذاكرة الليبيين مجدداً ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي الذي طال مدينة بنغازي بشرق البلاد وأجزاء واسعة من المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها، بعد استقرار الشبكة لأسابيع. ونشرت الشركة العامة للكهرباء التي خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن الأعطال، صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت إنها «تظهر جانباً من أعمال سرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 1200 متر على خط القمامة من محطة الدواجن بمنطقة الكريمية خلف محطة جنوب طرابلس».

وطالبت الشركة التي اعتادت الحديث مؤخراً بشكل شبه يومي عن ظاهرة سرقة أسلاك الضغط العالي والمنخفض والكوابل النحاسية بضرورة وضع حد لما وصفته بهذه «الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية»، كما دعت «لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام، ما يزيد من معاناة المواطن».

واعتبرت أن «الاعتداء وسرقة الكوابل النحاسية للشبكة العامة جريمة إنسانية قبل أن تكون قانونية». وحثت المواطنين على «المساعدة في التبليغ عن أي نشاطات إجرامية تتعرض للممتلكات العامة».

وفي السابق، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، التي تدعمها الأمم المتحدة، «الجماعات المسلحة في ليبيا بالإسهام في تفاقم مشاكل إمدادات الكهرباء بضغطها على مسؤولي التوزيع لمنح الأفضلية للأحياء التي يسيطرون عليها».

وعجزت الحكومة عن مواجهة نفوذ الجماعات المسلحة العديدة في البلاد التي تتحكم في إمدادات الكهرباء. وعانت معظم مدن ليبيا، خصوصاً العاصمة طرابلس من انقطاع يومي للكهرباء، حيث يلامس العجز في توليد الطاقة 2500 ميغاواط يومياً، بينما لا يتخطى الإنتاج الحالي 5 آلاف ميغاواط يومياً.

وصار مشهد انتشار مولدات الكهرباء الصغيرة مألوفاً أمام المحلات وفي معظم المنازل، كما انتشرت بشكل واسع ورش صيانتها، بينما بلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات تنفيذ محطات للكهرباء المتوقفة في ليبيا 7 مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، فيما تخطت الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية 1.5 مليار دولار. وتسببت الحرب التي جرت العام الماضي غرب ليبيا، بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني، في خسائر مالية طالت مكونات الشبكة الكهربائية تقدر بنحو 100 مليون دولار، بما في ذلك إلحاق الدمار بمحطات التحويل وأبراج نقل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من مخازن معدات وقطع الغيار.