طرابلس.. نقاش بين وزير العمل وعميد البلدية حول الملاك الوظيفي

التقى “المهدي الأمين” وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين -الاثنين- مع عميد بلدية طرابلس المركز “عبدالرؤوف بيت المال”، بحضور وكيل الوزارة “علي عكاشة” ، لبحث العراقيل التي حالت دون اعتماد الملاك الوظيفي للبلدية.

كما ناقش المجتمعون كيفية معالجة الاشكالات التي واجهت الملاك الوظيفي ووضع الحلول من خلال تقديم الاستشارات الفنية من الإدارة المختصة بالوزارة لوضعه في صورته النهائية تمهيداً لاعتماده، كما ناقش الجانبان احتياجات البلدية للجانب التدريبي خاصة في المجالات المهنية وخطوات تذليل الصعاب بمساعدة الكوادر التدريبية المؤهلة لدى المركز الليبي الكوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية