مصراتة.. مبنى جديد للسجل المدني بضاحية الزروق

شهدت منطقة “الزروق” بمدينة مصراتة -الإنثني- افتتاح مبنى السجل المدني الزروق -مكتب إصدار شرق مصراتة- بحضور عضو عن المجلس البلدي مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية ومدير مكتب إصدار شرق المدينة ومدير مكتب السجل المدني الزروق ومدير مكتب مصلحة الأحوال المدنية فرع “الوسطى” وعدد من موظفي المؤسسات المذكورة ومكتب المشرعات بالبلدية.

وذكر مكتب العلاقات والإعلام ببلدية مصراتة أن المكتب باشر تقديم خدماته للمواطنين بالفرع البلدي الزروق، ابتداء من اليوم الإثنين، فور استلام المبنى والذي سيساهم في تسهيل الخدمات التي تستهدف توزيع المكاتب على فروع البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية