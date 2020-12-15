وزارة الداخلية تجتمع ثانيةً لمناقشة دمج “قوات الثوار” بالمؤسسات الأمنية

شهدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق -الإثنين- عقد الاجتماع الثاني بقادة المحاور والتشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية وترأس الاجتماع العميد عبدالناصر الطيف، بحضور كامل أعضاء اللجنة وحضور تجاوز عدداً لااجتماع السابق من طرف قادة محاور التشكيلات المسلحة الموازية.

وقالت “داخلية الوفاق” في منشور لها إن الاجتماعين بناءً على قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا بشأن تشكيل لجنة لدمج “قوات الثوار” داخل المؤسسة الأمنية، دون أي إشارة إلى ما إذا كان الانضمام والاندماج بشكل فردي أم مع بقاء نفس هيكلية التشكيلات الموازية.

وشهد الاجتماع الثاني مناقشة الخطط والآليات لدمج (قوات الثوار) داخل المؤسسة الأمنية، واستعابهم من خلال الخطط الموضوعة من أجل تأهيلهم للانخراط في العمل الأمني وبناء “مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة” – حسب تعبير الوزارة في منشورها.

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