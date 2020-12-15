الانفلات الأمني يعيق استئناف العمل بمصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن

أكدت مصادر من داخل مصنع الاتحاد للأسمنت، أمس الاثنين، أن الانفلات الأمني وتكرارا اعتداءات المسلحين أعاق استئناف عمل المصنع حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن عملية استئناف العمل التي كانت مقررة مع بداية الأسبوع إلا أنها فشلت بسبب الضغوط التي تفرضها بعض الميليشيات المسلحة للحصول على حصة من الإنتاج اليومي وبالسعر الرسمي، مبينا أنه لا توجد معلومات حول مدى مدى إمكانية عودة المصنع للعمل مجددًا خاصة في ظل تركرار نفس المشكلة دون إيجاد حل نهائي لها.

يأتي هذا في وقت عاد فيه مصنع العربية للإنتاج بعد توقف لأيام لأسباب متعلقة بامدادات الطاقة، حيث اقتربت معدلات الإنتاج إلى ما كانت عليه في السابق.

وقال مسؤول الإعلام بالمصنع مفتاح بن حليم، إن الإنتاج يترواح مابين 4 إلى 5 آلاف طن يوميًا، متوقعًا أن يستمر الإنتاج على نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

ويوجد في زليتن مصنعان للأسمنت، حيث يتبع مصنع البرج والذي يعرف محاليا بالاتحاد لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، بينما يتبع مصنع العربية للشركة الأهلية للأسمنت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24