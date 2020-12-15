محلل سياسي إيطالي : البعثة الأممية تخطط لتنصيب عقيلة صالح و باشاغا

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانيلي روفينيتي أن الجمود في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة مرتبط بفشل خطة الاستيلاء على السلطة من الإخوان المسلمين، معتبراً أن الخطر كبير بدءاً من استئناف المعارك و فرض حصار جديد على حقول النفط.

و أضاف روفينيتي أن الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة متعثر في اختيار الآلية التي يتم بها اختيار المجلس الرئاسي والمناصب، مشيراً إلى أن الخطر أن هذا المأزق سيمتد أيضًا إلى لجنة 5 + 5 العسكرية في جنيف مثلما هدد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش باستحالة التعامل مع حفتر.

وأشار روفينيتي إلى أن طلب أردوغان لـ موافقة البرلمان لتمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا لمدة 18 شهرًا، بمثابة تأكيد على وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية ، لافتا إلى أن تدخل أردوغان دليل على فشل الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة الليبية.

وشدد المحلل الإيطالي على وجود اتفاق بين جماعة الإخوان و المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز يقضي بتنصيب وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة ، فيما يقود عقيلة صالح المجلس الرئاسي.

وأوضح المحلل أن من بين الخيارات خلال حوار الأمم المتحدة ركزت جماعة الإخوان على الخيار الذي ينص على أن تصوت كل منطقة من أجل اختيار مرشحيها ثم يجري طرح المرشحين الأكثر تصويتًا من المناطق الثلاث للتصويت في الجلسة الكاملة.

وذكر أنه في التصويت خلال اجتماع حوار الأسبوع الماضي كان الخيار الأكثر تصويتًا هو الخيار الذي يتيح للمرشحين التصويت مباشرة من قبل الهيئة الكاملة وليس من قبل الدوائر الانتخابية، وهو الخيار الذي يجعل تعيين باشاغا في غاية الصعوبة لأنه سيجد معارضة من المندوبين الموالين لحفتر في الشرق و الجنوب.

إلى ذلك، اعتبر الخبير الإيطالي أن ما سبق أسفر عن بداية الجمود في المفاوضات ومحاولات مقاطعة الحوار السياسي.

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