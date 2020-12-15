“تحري بنغازي”: القبض على محكوم بالإعدام وتسليمه للعدالة

ألقت وحدة التحري والقبض التابعة لمديرية أمن بنغـازي القبض على شخص محكوم عليه قضائياً بالاعدام لارتكابه جريمة قتل وسلمته للعدالة -حسب مانشرته المديرية على منصتها الإعلامية.

وجاءت العملية بعد تعليمات من مُدير أمن بنغـازي بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية بمدينة راس لانوف لضبط شخص محكوم عليه بالاعدام لاقترافه جريمة قتل ، وهارب من السجن ، ومختفي بمدينة راس لانوف ، حيث تم إعداد كمين محكم له بالتنسيق مع الكتيبة 660 التابعة للقوات المسلحة ليتم ضبطه واقتياده من هناك لمدينة بنغازي حيث اودع بمؤسسة الاصلاح والتأهيل الكويفية حسب التعليمات الصادرة من النيابة العامة.

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