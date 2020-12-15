معزب : العلاقة بين البعثة و النواب وصلت إلى طريق مسدود

حذر عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، من أن فشل الحوار بين أعضاء لجنة الـ 75 هذه المرة ستكون لها انعكاساتها الدامية حال الدخول في حرب لأنها ستكون طويلة وقاسية أكثر من سابقتها، مشيرا إلى ضرورة تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية في الوقت الراهن.

و أوضح معزب أن الأوضاع اقتربت من الوصول إلى طريق مسدود بين البعثة وعدد من النواب، مشيرا إلى تكرار العقدة ذاتها التي واجهت الوصول إلى حل سياسي في عام 2017 بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب و الدولة و اتفقوا على تقليص الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، واستحداث منصب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

و أضاف معزب أن المشكلة التي واجهتهم هي أزمة التوافق على آلية الترشح للمناصب أو اختيار الأعضاء، حيث انفرط عقد الحوار واشتعلت الحرب في العام 2019.

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