الاحتفال بمرور “30” عاماً على تأسيس “أمن المرافق والمنشآت”

أحيت مصلحة أمن المرافق والمنشآت احتفالية بمناسبة مرور “30” عاماً على تأسيسها، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة “محمد الشيباني” ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت وعدد من عمداء البلديات ومسؤولين من الوزارة، ومديري المصارف التجارية العامة والخاصة.

تضمن الحفل كلمات استعرضت ما أنجزته المصلحة وتم تبادل الهدايا والدروع بين الهيئات المختلفة منها إهداء درع المصلحة لوزير الداخلية ولعميد بلدية طرابلس، فيما قدم منتسبو المصلحة درعاً لرئيس المصلحة، عرفاناً منهم على الجهود التي يبذلها من أجل الرقي بعمل المصلحة، كما مُنحت في الحفل شهائد تقدير لأسر من قضوا أثناء تأدية الواجب.

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