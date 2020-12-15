الثني يوجه بالإسراع في صرف مكافآت العاملين في مراكز العزل

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بالإسراع في صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز العزل السريري باللجان الطبية التنفيذية العاملة على مواجهة جائحة فيروس كورونا «المستجد» في البلديات.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين وزير الصحة، سعد عقوب، حيث اطلع منه على أوضاع دار العجزة والمسنين من الناحية الصحية، وفق بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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كما ناقش الاجتماع ملف المستشفيات التي تعمل بنظام شراء الخدمة، وآليات حل المشكلات التي تواجهها، متطرقا إلى مسألة صيانة وتطوير مستشفى الأطفال بنغازي، ونسب إنجاز صيانة مستشفى العيون ومستشفى العقم وعيادة الصابري بنغازي.
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